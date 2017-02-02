Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксутони "прогнозирует" длительную зиму, сообщает в четверг американский телеканал "Фокс-ньюс".

Во время традиционной церемонии по пробуждению сурка Фила, участники Клуба Сурка, также известного как "Круг приближенных" объявили, что "Фил ясно увидел свою тень", что говорит о том, что холодная погода затянется.

Согласно популярной в Америке примете, если 2 февраля сурок не видит своей тени, то это служит предсказанием ранней весны, однако если Фил видит свою тень, это значит, что Америку ждут еще шесть морозных недель.

В СМИ отмечают, что на самом деле решение о "предсказании" сурка Фила принимается участниками "Круга приближенных".

Впервые День Сурка официально отметили 2 февраля 1886 года. Эта традиция, уходящая корнями в немецкие поверья, стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гарольда Рэмиса.