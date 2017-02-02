Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0706 RUR   0.0319 GBR   2.4315 TRY   0.5093

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 6 Фев 11°

Дальнее зарубежье 02.02.2017 18:35

Американский сурок Фил "предсказал" долгую зиму

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксутони "прогнозирует" длительную зиму, сообщает в четверг американский телеканал "Фокс-ньюс".

Во время традиционной церемонии по пробуждению сурка Фила, участники Клуба Сурка, также известного как "Круг приближенных" объявили, что "Фил ясно увидел свою тень", что говорит о том, что холодная погода затянется.

Согласно популярной в Америке примете, если 2 февраля сурок не видит своей тени, то это служит предсказанием ранней весны, однако если Фил видит свою тень, это значит, что Америку ждут еще шесть морозных недель.

В СМИ отмечают, что на самом деле решение о "предсказании" сурка Фила принимается участниками "Круга приближенных".

Впервые День Сурка официально отметили 2 февраля 1886 года. Эта традиция, уходящая корнями в немецкие поверья, стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гарольда Рэмиса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, СУРОК, ПОГОДА, ПРЕДСКАЗАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az