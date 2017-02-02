В Минобороны Ирана заявили об успешности недавнего испытания баллистической ракеты

Министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган назвал успешным проведенное недавно испытание баллистической ракеты средней дальности.
В интервью иранскому информационному агентству Тасним в четверг министр подчеркнул, что ракетные испытания не нарушают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и одобрившую этот документ резолюцию СБ ООН 2231.
Ранее сообщалось, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в минувший вторник в интервью "Интерфаксу", что Тегеран не нарушает резолюцию СБ ООН по иранской ядерной программе. "На ваш вопрос, является ли что-то из подобного рода действий, если они имели место, нарушением резолюции, мой ответ однозначный - не является", - сказал С.Рябков.
"Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН не содержит запрета Исламской республике Иран осуществлять подобную деятельность. В этой резолюции содержится только и исключительно призыв к Ирану воздерживаться от ракетных пусков с использованием соответствующих технологий, которые позволяли бы применить этот носитель для доставки ядерного боеприпаса", - пояснил замминистра.
"Призыв, как мы все пониманием даже по законам формальной логики, не тождественен запрету. Это не одно и то же, - продолжил он. - И пытаться представить этот призыв как имеющийся запрет - это грешить против истины".
С.Рябков напомнил, что "после заключения соглашения с Ираном 14 июля 2015 года вся ядерная программа этого государства поставлена под очень жесткий международный контроль по линии МАГАТЭ". "Это далеко идущие интрузивные меры, которые позволяют с уверенностью констатировать, что никакой военной программы в ядерной сфере у Ирана нет. То есть, ни о каком боеприпасе даже гипотетически говорить нельзя в этой ситуации", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
"Соответственно, единственный вывод из действий наших коллег - это то, что они вновь хотят разогреть ситуацию и вновь в политических целях ее использовать", - подчеркнул он.
В свою очередь директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил в четверг "Интерфаксу", что "какие-либо резкие шаги, включая санкционные меры, в нынешних условиях способны осложнить успешное выполнение СВПД".
"Поэтому от таких шагов следует воздержаться", - подчеркнул М.Ульянов.
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