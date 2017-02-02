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Регион 02.02.2017 16:46

Соглашение по ядерной программе Тегерана при участии США спасло Иран от крушения, считает Трамп

Участие США в соглашении по ядерной программе Тегерана предотвратило крах Ирана, написал в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Иран держался из последних сил и был готов обрушиться, пока не появились США и не бросили ему спасательный круг в виде иранской сделки - $150 млрд", - пишет Д.Трамп.

"Ирану в официальном порядке было сделано предупреждение в связи с запуском баллистической ракеты. Ему следует быть благодарным за ту ужасную сделку, что США заключили с ним (Ираном - ИФ)", - добавил президент.

Ранее Д.Трамп уже подвергал жесткой критике соглашение по ядерной программе Тегерана.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган ранее подтвердил факт проведения испытания Ираном баллистической ракеты на прошлой неделе. Он назвал это испытание успешным и подчеркнул, что ракетные испытания не нарушают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и одобрившую этот документ резолюцию СБ ООН 2231.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az