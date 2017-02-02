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Финансы 02.02.2017 16:58

НФПП в 2017г будет кредитовать проекты в сфере АПК, переработки и создания инфраструктуры для производства сельхозпродукции

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) в 2017 году планирует кредитовать проекты в сфере АПК, переработки, создания инфраструктуры для хранения сельскохозяйственной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"НФПП определил приоритеты для кредитования предпринимателей в 2017 году. В частности, фонд намерен кредитовать проекты по созданию агропарков, крупных фермерских хозяйств, животноводческих хозяйств мясомолочного направления", - отметили в фонде.

Кроме этого, НФПП будет кредитовать проекты по переработки аграрной продукции. Например, создания предприятий по переработке фруктов и овощей, предприятий по разделке мяса, птицеводческих предприятий, производства кормов.

В приоритеты фонда на текущий год входит и кредитование проектов, связанных с создание инфраструктуры для выращивания и хранения продукции АПК. В частности, создание логических центров, современных тепличных комплексов, интенсивного садоводства.

"Учитывая приоритеты государства, в текущем году НФПП готов кредитовать проекты строительства предприятий по производству хлеба, по производству стройматериалов", - подчеркнули в фонде.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТОВАНИЕ, ПРИОРИТЕТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az