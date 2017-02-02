НФПП в 2017г будет кредитовать проекты в сфере АПК, переработки и создания инфраструктуры для производства сельхозпродукции

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) в 2017 году планирует кредитовать проекты в сфере АПК, переработки, создания инфраструктуры для хранения сельскохозяйственной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"НФПП определил приоритеты для кредитования предпринимателей в 2017 году. В частности, фонд намерен кредитовать проекты по созданию агропарков, крупных фермерских хозяйств, животноводческих хозяйств мясомолочного направления", - отметили в фонде.
Кроме этого, НФПП будет кредитовать проекты по переработки аграрной продукции. Например, создания предприятий по переработке фруктов и овощей, предприятий по разделке мяса, птицеводческих предприятий, производства кормов.
В приоритеты фонда на текущий год входит и кредитование проектов, связанных с создание инфраструктуры для выращивания и хранения продукции АПК. В частности, создание логических центров, современных тепличных комплексов, интенсивного садоводства.
"Учитывая приоритеты государства, в текущем году НФПП готов кредитовать проекты строительства предприятий по производству хлеба, по производству стройматериалов", - подчеркнули в фонде.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 150 млн манатов.
А.Азизов
В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации
Красный крест готов навестить гражданина Азербайджана, задержанного армянскими военными
Баку предпринимает меры по освобождению своего гражданина, удерживаемого Арменией в зоне карабахского фронта
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 350 грамм
Таможенники Азербайджана предотвратили ввоз в страну 10 тыс. единиц контрабандных сигарет
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Будапешт не уверен в стабильности транзита газа из РФ через Украину
Путин гарантировал надежность поставок российских энергоресурсов в Венгрию - Орбан
НАТО, призывая Москву повлиять на ополченцев, закрывает глаза на наступательные операции Киева - постпредство РФ при альянсе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии