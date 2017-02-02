МИД Казахстана подтвердил проведение 6 февраля в Астане технической встречи по Сирии

Техническая встреча по Сирии делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН состоится в Астане 6 февраля, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"Да, действительно, к нам поступило обращение с просьбой помочь в организации 6 февраля в Астане международной технической встречи по сирийскому урегулированию делегаций России, Турции и Ирана при участии представителя ООН", - сказал он.
Комментируя предстоящую встречу, А.Жайнаков напомнил, что договоренность об учреждении механизма по контролю за соблюдением такого режима была достигнута на международной встрече по Сирии в ходе астанинского процесса 23-24 января этого года.
"В рамках предстоящего мероприятия представители трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - России, Турции и Ирана - планируют обсудить соблюдение режима прекращения боевых действий его сторонами-участниками, рассмотреть предложения вооруженной оппозиции об укреплении прекращения огня, введенного 30 декабря 2016 года, определить иные модальности имплементации режима прекращения боевых действий", - сказал руководитель пресс-службы.
Он также напомнил, что в своем выступлении в ООН в Нью-Йорке 31 января этого года спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что "в указанной встрече на астанинской платформе примут участие и представители ООН".
Руководитель пресс-службы сообщил также, что аккредитация представителей прессы на указанную встречу не предусмотрена. "По ее итогам предполагается организация брифинга для СМИ, о деталях которого будет сообщено дополнительно", - отметил он.
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