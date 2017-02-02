Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино со спектаклем по пьесе Валентина Красногорова «Жестокий урок». Режиссёр спектакля Михаил Горевой.
В спектакле занята актриса театра и кино, певица – Настя Задорожная, а также артисты театра и кино Олег Фомин, Аристарх Венес, Регина Мянник.
Драма о социальных и психологических корнях жестокости, о тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от аморальных. В основу пьесы положен реальный психологический эксперимент, получивший широкий международный резонанс. Двое студентов под руководством профессора в научных целях истязают женщину. Участие в эксперименте серьезно отражается на личных отношениях персонажей. Острый сюжет держит аудиторию в постоянном напряжении. Пьеса имеет особенный успех среди молодежи. В наши дни, когда насилие становится частью обыденной жизни, эта пьеса приобретает особую актуальность. Концовка удивляет, дает выход эмоциональной напряженности, сдавливавшей действующих лиц на протяжении спектакля. Спектакль идет на одном дыхании.
Спектакль пройдёт на сцене Русского Драматического театра.
Возрастное ограничение 18+
Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=6ofkdVGBSkQ
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=6ofkdVGBSkQ
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