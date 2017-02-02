Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 350 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 354,7 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Дубай-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Заявив первоначально об отсутствии на ней предметов, требуемых декларирования, после получения предупреждения о привлечении к досмотру медработника, она представила таможенникам спрятанные во внутренних органах золотые ювелирные украшения», - отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 354,7 грамм золота 583/585 пробы. В числе выявленных предметов 12 колец, 7 пар сережек, 4 ожерелья, 3 нарукавника, 2 браслета, одно колье.

Ф.Исазаде