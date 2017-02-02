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СНГ 02.02.2017 19:14

Президент Казахстана призвал госслужащих начать работать по-новому

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свете предстоящей политической модернизации страны призвал госслужащих без промедления начать работать "совершенно по-новому".

"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль парламента, правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - сказал Н.Назарбаев в четверг на церемонии принесения присяги политическими государственными служащими.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал президент.

Вместе с тем, Н.Назарбаев отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

Н.Назарбаев также затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент.

В завершение президент указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОССЛУЖАЩИЕ, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az