Президент Казахстана призвал госслужащих начать работать по-новому

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свете предстоящей политической модернизации страны призвал госслужащих без промедления начать работать "совершенно по-новому".
"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль парламента, правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - сказал Н.Назарбаев в четверг на церемонии принесения присяги политическими государственными служащими.
Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал президент.
Вместе с тем, Н.Назарбаев отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.
Н.Назарбаев также затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.
"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент.
В завершение президент указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.
"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил Н.Назарбаев.
В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации
Красный крест готов навестить гражданина Азербайджана, задержанного армянскими военными
Баку предпринимает меры по освобождению своего гражданина, удерживаемого Арменией в зоне карабахского фронта
Азербайджанский Xalq Bank увеличил в 2016г активы на 6%
Курс манат/доллар на 3 февраля - 1,9111 AZN/$1
НФПП в 2017г будет кредитовать проекты в сфере АПК, переработки и создания инфраструктуры для производства сельхозпродукции
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 350 грамм
Таможенники Азербайджана предотвратили ввоз в страну 10 тыс. единиц контрабандных сигарет
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии