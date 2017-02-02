Президент Казахстана призвал госслужащих начать работать по-новому

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свете предстоящей политической модернизации страны призвал госслужащих без промедления начать работать "совершенно по-новому".

"Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль парламента, правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства", - сказал Н.Назарбаев в четверг на церемонии принесения присяги политическими государственными служащими.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал президент.

Вместе с тем, Н.Назарбаев отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

Н.Назарбаев также затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент.

В завершение президент указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил Н.Назарбаев.