МИД Грузии призывает граждан страны не нарушать условий безвизового режима с ЕС

В МИД Грузии напоминают гражданам страны о негативных последствиях, к которым может привести нарушение условий безвизового режима с Евросоюзом.
"Исходя из того, что обновленный механизм приостановки безвизового режима подразумевает возможность немедленного реагирования в случаях значительного роста миграционных потоков и связанных с этим рисков и угроз, важно, чтобы каждый гражданин Грузии понимал те негативные последствия, которые могут последовать за нарушением условий безвизового режима", - сказано в распространенном в четверг заявлении МИД Грузии.
В ведомстве выражают надежду, что граждане Грузии с ответственностью отнесутся к своим обязательствам в условиях безвизового режима и будут придерживаться соответствующих требований и законодательства принимающих стран.
В свою очередь госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе в четверг на пресс-конференции заявил, что одобренное Европарламентом решение по либерализации визового режима войдет в силу предположительно в конце марта-начале апреля.
"Это очень значительный шаг вперед, но мы должны понимать, что это не означает, что с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего начнется этот процесс... Осталось мало, но все же осталось пройти технические процедуры. По нашим арифметическим подсчетам, где-то в конце марта-начале апреля, у наших граждан будет возможность совершать безвизовые поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны", - сказал госминистр.
По его словам, аппарат госминистра в этом месяце начнет масштабную информационную кампанию с целью объяснения гражданам всех условий безвизового режима.
Ранее в четверг сообщалось, что Европарламент на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях ее гражданами стран "Шенгенской зоны".
На заседании Европарламента отмечалось, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима с Грузией.
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