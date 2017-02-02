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Регион 02.02.2017 19:30

МИД Грузии призывает граждан страны не нарушать условий безвизового режима с ЕС

В МИД Грузии напоминают гражданам страны о негативных последствиях, к которым может привести нарушение условий безвизового режима с Евросоюзом.

"Исходя из того, что обновленный механизм приостановки безвизового режима подразумевает возможность немедленного реагирования в случаях значительного роста миграционных потоков и связанных с этим рисков и угроз, важно, чтобы каждый гражданин Грузии понимал те негативные последствия, которые могут последовать за нарушением условий безвизового режима", - сказано в распространенном в четверг заявлении МИД Грузии.

В ведомстве выражают надежду, что граждане Грузии с ответственностью отнесутся к своим обязательствам в условиях безвизового режима и будут придерживаться соответствующих требований и законодательства принимающих стран.

В свою очередь госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе в четверг на пресс-конференции заявил, что одобренное Европарламентом решение по либерализации визового режима войдет в силу предположительно в конце марта-начале апреля.

"Это очень значительный шаг вперед, но мы должны понимать, что это не означает, что с завтрашнего дня или уже с сегодняшнего начнется этот процесс... Осталось мало, но все же осталось пройти технические процедуры. По нашим арифметическим подсчетам, где-то в конце марта-начале апреля, у наших граждан будет возможность совершать безвизовые поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны", - сказал госминистр.

По его словам, аппарат госминистра в этом месяце начнет масштабную информационную кампанию с целью объяснения гражданам всех условий безвизового режима.

Ранее в четверг сообщалось, что Европарламент на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

На заседании Европарламента отмечалось, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима с Грузией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az