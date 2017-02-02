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Дальнее зарубежье 02.02.2017 19:50

Сенаторы США намерены обсудить ход расследования возможных связей России с кибератаками - СМИ

Ряд ключевых американских сенаторов в ближайшие дни проведут заседание, чтобы обсудить ход расследования якобы имевшего места вмешательства России в американские выборы, пишет в четверг издание "Политико" со ссылкой на собственные источники.

По его данным, заседание планируется провести на этой неделе, однако не исключено, что оно может быть отложено до следующей из-за несовпадения графиков сенаторов.

"Сенатор-демократ Марк Уорнер, заместитель председателя американского комитета сената по разведке заявил, что полон решимости досконально изучить участие России в президентской кампании", - пишет "Политико".

М.Уорнер, по данным издания, также сообщил, что к расследованию могут быть привлечены и другие компетентные органы.

Ранее американские спецслужбы распространили доклад о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с помощью взломов компьютерных сайтов российскими хакерами, а позднее в некоторых американских СМИ была обнародована информация о якобы наличии у России компрометирующих материалов на избранного президента Дональда Трампа.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az