Сенаторы США намерены обсудить ход расследования возможных связей России с кибератаками - СМИ

Ряд ключевых американских сенаторов в ближайшие дни проведут заседание, чтобы обсудить ход расследования якобы имевшего места вмешательства России в американские выборы, пишет в четверг издание "Политико" со ссылкой на собственные источники.

По его данным, заседание планируется провести на этой неделе, однако не исключено, что оно может быть отложено до следующей из-за несовпадения графиков сенаторов.

"Сенатор-демократ Марк Уорнер, заместитель председателя американского комитета сената по разведке заявил, что полон решимости досконально изучить участие России в президентской кампании", - пишет "Политико".

М.Уорнер, по данным издания, также сообщил, что к расследованию могут быть привлечены и другие компетентные органы.

Ранее американские спецслужбы распространили доклад о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с помощью взломов компьютерных сайтов российскими хакерами, а позднее в некоторых американских СМИ была обнародована информация о якобы наличии у России компрометирующих материалов на избранного президента Дональда Трампа.