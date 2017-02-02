Военные самолеты США и Швеции провели совместную оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Самолеты ВВС США и Швеции в четверг одновременно провели очередную разведывательную операцию вблизи морских границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным ILKA07, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет с оперативным заданием к Калининградской области c юго-запада со стороны Польши. Находясь на высоте 9,4 тыс. метров, он в течение трех часов вел радиотехническую разведку у российской территории, как со стороны Польши, временами приближаясь к границе на расстояние около 50 км, так и со стороны Гданьского залива, находясь приблизительно в 90 км от побережья области.
Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг. Он осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики и в 75 км от берега.
После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Этот самолет с бортовым номером 62-4138 в последние недели практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.
Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, противовоздушной обороны (ПВО) и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.
Кроме того, в четверг самолеты США и НАТО совершили разведывательные полеты у российских берегов в районе Черного моря. В операции были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А AWACS, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы на Сицилии.
В последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.
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