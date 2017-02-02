В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" (ГИБПГА) в подчинении Государственной администрации гражданской авиации, сообщает сайт главы государства.
Согласно документу, создание публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" поручено Кабинету министров в течение месяца.
Кроме того, Кабмину поручено утвердить устав и структуру ГИБПГА согласовав с президентом Азербайджана.
Наряду с этим Кабмину надлежит сформировать уставной фонд ГИБПГА для обеспечения ее на начальном этапе.
Ф.Исазаде
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