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Внешняя политика 02.02.2017 20:03

В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" (ГИБПГА) в подчинении Государственной администрации гражданской авиации, сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, создание публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" поручено Кабинету министров в течение месяца.

Кроме того, Кабмину поручено утвердить устав и структуру ГИБПГА согласовав с президентом Азербайджана.

Наряду с этим Кабмину надлежит сформировать уставной фонд ГИБПГА для обеспечения ее на начальном этапе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az