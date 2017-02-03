В Афинах констатируют снижение потока беженцев в Грецию в 2016 году

Власти Греции зафиксировали в 2016 году снижение иммиграционного потока в страну, как через Средиземное море, так и через наземные границы, констатирует статистический доклад по ситуации с беженцами, полученный "Интерфаксом" из пресс-службы греческого посольства в Москве.
По данным Координационного центра по урегулированию кризиса с беженцами при министерстве гражданской защиты Греции, с начала января по конец октября 2016 года, на греческие острова прибыли почти 172,5 тыс. беженцев, что значительно ниже показателей за весь 2015 год, когда греческие острова были вынуждены принять более 872,5 тыс. человек.
Аналогичная ситуация складывается и на наземной границе Греции. За указанный период 2016 года границу с Грецией пересекли более 2,8 тыс. беженцев, в то время как за весь 2015 год - 3,7 тыс. человек.
С момента вступления в силу соглашения по урегулированию иммиграционного кризиса, подписанному между ЕС и Турцией, в период с апреля по октябрь 2016 года, в Грецию прибыли 20,1 тыс.беженцев, путь большей части которых лежал через острова.
Согласно данным греческих властей, в период с 1 января по 21 ноября 2016 года было проведено почти 49,8 тыс. спасательных операций, 108 человек были обнаружены в море утонувшими. Арестованы 765 человек, которые оказывали содействие беженцам в незаконном проникновении на территорию Греции.
Большая часть прибывших в Грецию беженцев - 46% были гражданами Сирии, 24% из Афганистана, 15% из Ирака, 5% из Пакистана и 3% из Ирана.
Временно размещены на территории Греции, как на островах, так и на континентальной части, 62,6 тыс. беженцев, при том, что существующая в Греции инфраструктура, по данным на конец декабря, рассчитана на размещение 72.7 тыс. человек.
Урегулирование иммиграционного кризиса является основной темой встречи глав государств и правительств стран ЕС, которая проходит в пятницу на Мальте.
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