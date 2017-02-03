Число посетителей музеев Британии сократилось за год на 2,4 млн человек, одна из причин угроза терроризма

Количество посетителей британских музеев и галерей за год сократилось примерно на 2,4 млн человек, свидетельствуют данные министерства культуры, СМИ и спорта.
За год, который завершился 30 апреля 2016 года, самые известные музеи страны посетило 47,6 млн человек, в то время как в предшествующий год число посетителей достигло рекордных 50 млн человек.
Эксперты называют одной из причин этого террористическую угрозу. Кроме того, сыграло свою роль отсутствие выставок-блокбастеров, таких, например, как выставка Матисса в галерее Тейт Модерн в 2014 году, пишет The Times.
Галереи Тейт в Лондоне, Ливерпуле и Сент-Айвс за год потеряли более миллиона любителей искусства: их число снизилось до 6,7 млн с 7,9 млн человек. В результате Британский музей стал наиболее популярным музеем страны - его посетили почти 6,9 млн человек.
По возрастным категориям больше всего сократилось число посетителей среди школьников, что может быть связано с сокращением финансирования системы образования.
По словам пресс-секретаря Ассоциации музеев, это весьма тревожные показатели. Правительство должно делать больше, чтобы школы и музеи могли сотрудничать, считает он.
Между тем туристы по-прежнему составляют почти половину от общего числа посетителей музеев и галерей, отмечает BBC.
Пакистан осуждает оккупацию Арменией территорий Азербайджана, поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта в Карабахе
Япония определилась с новым послом в Азербайджане
Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за армянскими позициями на передовой линии фронта
Банки в Азербайджане в 2016г сократили активы на 10%
Госкомстат заплатит ЦНИСИ около 380 тыс. манатов за проведение научно-исследовательских работ в сфере статистики
Вопросы по полетам авиакомпаний РФ из "Жуковского" в Азербайджан решены – Соколов
Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература
За сутки на территории Азербайджана совершено 77 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по «горячим следам» – МВД
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии