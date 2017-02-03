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Дальнее зарубежье 03.02.2017 14:15

Число посетителей музеев Британии сократилось за год на 2,4 млн человек, одна из причин угроза терроризма

Количество посетителей британских музеев и галерей за год сократилось примерно на 2,4 млн человек, свидетельствуют данные министерства культуры, СМИ и спорта.

За год, который завершился 30 апреля 2016 года, самые известные музеи страны посетило 47,6 млн человек, в то время как в предшествующий год число посетителей достигло рекордных 50 млн человек.

Эксперты называют одной из причин этого террористическую угрозу. Кроме того, сыграло свою роль отсутствие выставок-блокбастеров, таких, например, как выставка Матисса в галерее Тейт Модерн в 2014 году, пишет The Times.

Галереи Тейт в Лондоне, Ливерпуле и Сент-Айвс за год потеряли более миллиона любителей искусства: их число снизилось до 6,7 млн с 7,9 млн человек. В результате Британский музей стал наиболее популярным музеем страны - его посетили почти 6,9 млн человек.

По возрастным категориям больше всего сократилось число посетителей среди школьников, что может быть связано с сокращением финансирования системы образования.

По словам пресс-секретаря Ассоциации музеев, это весьма тревожные показатели. Правительство должно делать больше, чтобы школы и музеи могли сотрудничать, считает он.

Между тем туристы по-прежнему составляют почти половину от общего числа посетителей музеев и галерей, отмечает BBC.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУЗЕИ, ПОСЕЩАЕМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az