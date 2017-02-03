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СНГ 03.02.2017 14:25

Достигнутые договоренности в Астане по Сирии переходят в плоскость практической реализации - глава МИД Казахстана

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов затруднился ответить, как часто будут проходить встречи оперативной группы по Сирии в Астане.

"Пока сложно ответить (с какой регулярностью будут встречи в Астане - ИФ)", - сказал министр журналистам в пятницу в Астане.

"Самое главное то, что те договоренности, достигнутые в Астане (23-24 января - ИФ), сейчас переходят в плоскость практической реализации", - подчеркнул он.

По оценке К.Абдрахманова, предстоящая 6 февраля встреча в Астане подтверждает, что "астанинская платформа активно задействована в урегулировании ситуации в Сирии и астанинский процесс продолжается".

По данным главы МИД Казахстана, встреча 6 февраля "носит технический характер".

"То есть, это будет встреча экспертов. Тех, кто непосредственно занимается мониторингом за режимом прекращения огня", - отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, МИД, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az