Россия видит в генерале Хафтаре политического тяжеловеса, реально влияющего на ситуацию в Ливии - МИД

В Москве рассматривают ливийского генерала Хафтара как одну из ключевых фигур, реально влияющих на ситуацию в Ливии.

"В Москве исходят из того, что Хафтар является одним из политических тяжеловесов, который оказывает реальное влияние на расстановку политических сил в современной Ливии", - сказала на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что генерал Хафтар "немало сделал и продолжает делать в плане борьбы с террористами из "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), и благодаря ему страна возобновила экспорт нефтепродуктов и начала получать ресурсы, необходимые для решения насущных социально-экономических проблем".

М.Захарова также подчеркнула, что Ливийская национальная армия под командованием генерала Хафтара может составить костяк будущих единых вооруженных сил Ливии и "представляет собой в целом неплохо оснащенные и организованные военизированные формирования, которые доказали и доказывают свою способность проводить масштабные боевые операции".

"К борьбе с террористическим подпольем, поддержанию правопорядка и должна сводиться ее основная функция", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Вместе с тем, М.Захарова отметила, что российская сторона "проводит системную работу с обоими центрами силами в Ливии - и с Триполи, и с их оппонентами в Тобруке".

"Мы пытаемся подтолкнуть их преодолению внутренних разногласий, поиску компромиссных решений по все спорным вопросам", - сказала она.

"Важность налаживания диалога мы акцентировали в беседах с представителем Палаты депутатов (парламент в Тобруке) Салехом и командующим ливийской национальной армией маршалом Хафтаром в ходе их визитов в Москву в ноябре-декабре 2016 года. В том же ключе ведем работу и с правительством национального согласия (в Триполи)", - подчеркнула М.Захарова.

Она также заявила, что ажиотаж вокруг контактов Москвы с генералом Хафтаром в иностранных СМИ "искажает объективную картину" предпринимаемых Москвой шагов по урегулированию ситуации в Ливии.