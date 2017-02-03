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СНГ 03.02.2017 15:34

Лукашенко называет политическим выпадом решение РФ о погранзоне, призывает его отменить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.

"Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", - сказал А.Лукашенко на встрече с журналистами в пятницу в Минске.

"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", - отметил президент.

Высказав сожаление в связи с созданием погранзоны, белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В качестве примера он привел беженцев из Северного Кавказа в 90-е годы, которых белорусы "приняли, разместили, накормили". "Они там рожали и моим именем называли своих детей. Но это россияне, мы же не отгородились от них ", - отметил он.

"А помните, когда в Калининград Литва не пустила целый состав, они, там, на железной дороге, на шпалах сидели голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына - иди, проверь, чтобы люди там не пострадали. Вот как мы относились к россиянам", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, Минск не стал закрывать границу даже после теракта в метро, когда, по его выражению, у белорусов появилась фобия. "У нас общество уже было насторожено, но я границу не закрыл. Они от кого границу закрывают сегодня?", - задается вопросом глава Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az