Лукашенко называет политическим выпадом решение РФ о погранзоне, призывает его отменить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.
"Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", - сказал А.Лукашенко на встрече с журналистами в пятницу в Минске.
"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", - отметил президент.
Высказав сожаление в связи с созданием погранзоны, белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В качестве примера он привел беженцев из Северного Кавказа в 90-е годы, которых белорусы "приняли, разместили, накормили". "Они там рожали и моим именем называли своих детей. Но это россияне, мы же не отгородились от них ", - отметил он.
"А помните, когда в Калининград Литва не пустила целый состав, они, там, на железной дороге, на шпалах сидели голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына - иди, проверь, чтобы люди там не пострадали. Вот как мы относились к россиянам", - сказал А.Лукашенко.
По его словам, Минск не стал закрывать границу даже после теракта в метро, когда, по его выражению, у белорусов появилась фобия. "У нас общество уже было насторожено, но я границу не закрыл. Они от кого границу закрывают сегодня?", - задается вопросом глава Белоруссии.
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