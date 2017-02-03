Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература

Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Азербайджана провели спецоперацию на севере Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД.
«В доме жителей села Бум Габалинского района Гюльсуры Алиевой, Махира Мусаева и Афгана Асланова было найдено и изъято изготовленное кустарным способом ружье, а также 12 патронов и один нож. Наряду с этим, у них было найдено 92 книг и 13 журналов, четыре блокнота, 51 CD и DVD, пять карт памяти с информацией религиозного содержания»,- отмечается в информации.
Спецоперация была проведена 2 февраля сотрудниками Габалинского РОП и районного отдела СГБ.
Ф.Исазаде
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