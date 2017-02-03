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Происшествия 03.02.2017 13:56

Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература

Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Азербайджана провели спецоперацию на севере Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД.

«В доме жителей села Бум Габалинского района Гюльсуры Алиевой, Махира Мусаева и Афгана Асланова было найдено и изъято изготовленное кустарным способом ружье, а также 12 патронов и один нож. Наряду с этим, у них было найдено 92 книг и 13 журналов, четыре блокнота, 51 CD и DVD, пять карт памяти с информацией религиозного содержания»,- отмечается в информации.

Спецоперация была проведена 2 февраля сотрудниками Габалинского РОП и районного отдела СГБ.

Ф.Исазаде

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Тэги: СГБ, МВД, СПЕЦОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az