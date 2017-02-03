Напавший на военного в Париже, вероятно, связан с исламскими радикалами - СМИ

Пытавшийся совершить нападение на военнослужащего близ музея Лувр имел при себе нож-мачете, сообщает в пятницу французская радиостанция РТЛ со ссылкой на полицию.

По ее данным, во время нападения он кричал "Аллах акбар".

Военнослужащий получил легкое ранение и открыл огонь по напавшему, который ранен серьезно.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с музеем.

Сотрудники правоохранительных органов отказали ему во входе, так как у него в руках были два больших чемодана, по другим данным, рюкзак. После этого он достал нож.

Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро.

МВД Франции информирует о "серьезном происшествии в сфере безопасности".

Впоследствии стало известно, что в чемоданах ничего подозрительного обнаружено не было.