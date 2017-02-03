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Дальнее зарубежье 03.02.2017 14:06

Напавший на военного в Париже, вероятно, связан с исламскими радикалами - СМИ

Пытавшийся совершить нападение на военнослужащего близ музея Лувр имел при себе нож-мачете, сообщает в пятницу французская радиостанция РТЛ со ссылкой на полицию.

По ее данным, во время нападения он кричал "Аллах акбар".

Военнослужащий получил легкое ранение и открыл огонь по напавшему, который ранен серьезно.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с музеем.

Сотрудники правоохранительных органов отказали ему во входе, так как у него в руках были два больших чемодана, по другим данным, рюкзак. После этого он достал нож.

Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро.

МВД Франции информирует о "серьезном происшествии в сфере безопасности".

Впоследствии стало известно, что в чемоданах ничего подозрительного обнаружено не было.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ИНЦИДЕНТ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az