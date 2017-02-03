Премьер Франции заявил о террористическом характере нападения в Париже

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение на военнослужащего в пятницу в Париже как теракт, сообщает радиостанция "Франс энфо".

По словам Б.Казнева, речь идет о "нападении, носящем террористический характер".

Премьер Франции также выразил удовлетворение реакцией военнослужащих и стражей порядка. Он отметил, что они "хладнокровно выполнили свою миссию".

Как сообщалось, вооруженный мачете неизвестный совершил нападение на военный патруль близ музея Лувр. В результате двое военнослужащих получили легкие ранения.

В ответ по напавшему был открыт огонь, он получил серьезное ранение в живот.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с музеем.

Сотрудники правоохранительных органов отказали ему во входе, так как у него в руках были два больших чемодана, по другим данным, рюкзак. После этого он достал оружие.