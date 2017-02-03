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Дальнее зарубежье 03.02.2017 14:38

Премьер Франции заявил о террористическом характере нападения в Париже

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение на военнослужащего в пятницу в Париже как теракт, сообщает радиостанция "Франс энфо".

По словам Б.Казнева, речь идет о "нападении, носящем террористический характер".

Премьер Франции также выразил удовлетворение реакцией военнослужащих и стражей порядка. Он отметил, что они "хладнокровно выполнили свою миссию".

Как сообщалось, вооруженный мачете неизвестный совершил нападение на военный патруль близ музея Лувр. В результате двое военнослужащих получили легкие ранения.

В ответ по напавшему был открыт огонь, он получил серьезное ранение в живот.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с музеем.

Сотрудники правоохранительных органов отказали ему во входе, так как у него в руках были два больших чемодана, по другим данным, рюкзак. После этого он достал оружие.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРИЖ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az