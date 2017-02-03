Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 6 Фев 11°

Бизнес и законодательство 03.02.2017 14:53

Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в январе увеличилось на 0,6% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 февраля 2017 года имеют 3 млн 393,453 тыс. человек, что на 0,6% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.

"За январь число плательщиков соцстрахования увеличилось на 21,545 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Государственного фонда социальной защиты при Минтруда, наибольшее число лиц, имеющих индивидуальные счета, это работающие граждане в возрасте 30-40 лет. На них приходится 25,7% всех плательщиков соцстрахования.

Индивидуальные счета также открыты для 19,9% плательщиков соцстрахования в возрасте до 30 лет, 19,9% – в возрасте 40-50 лет, 21% - в возрасте 50-60 лет, остальные для плательщиков в возрасте свыше 60 лет.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года индивидуальные счета социального страхования в стране имели 3 млн 371,908 тыс. человек тыс. человека.

Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СЧЕТА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ


Похожие новости


Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане 2016г увеличилось на 6% - Минтруда Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 5,4% - Минтруда ГФСЗ открыл в 2014г индивидуальные счета для около 285 тыс. плательщиков соцстрахования ГФСЗ открыл в январе-ноябре индивидуальные счета для около 250 тыс. плательщиков соцстрахования ГФСЗ открыл в январе-августе индивидуальные счета для свыше 174 тыс. плательщиков соцстрахования ГФСЗ открыл за 9 месяцев индивидуальные счета для 371 тыс. плательщиков соцстрахования

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az