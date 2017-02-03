Иран не пустит американских спортсменов на этап кубка мира по борьбе

Американские спортсмены не смогут принять участия в этапе кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в иранском городе Керманшах, из-за того, что иранская сторона приняла ответные меры после запрета на въезд в США для иранских граждан, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил пресс-секретарь иранского МИД, специальная комиссия рассмотрела вопрос об участии в соревнованиях американских борцов, "в итоге высказалась против приезда команды по вольной борьбе из США".

Кубок мира по вольной борьбе должен пройти в Керманшахе 16-17 февраля.

Согласно сообщению АП, решение о недопуске американских спортсменов стало первым действием со стороны Ирана в ответ на временный запрет на въезд иранских граждан в США, одобренный ранее президентом США Дональдом Трампом.