Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 6 Фев 11°

Регион 03.02.2017 15:04

Иран не пустит американских спортсменов на этап кубка мира по борьбе

Американские спортсмены не смогут принять участия в этапе кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в иранском городе Керманшах, из-за того, что иранская сторона приняла ответные меры после запрета на въезд в США для иранских граждан, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил пресс-секретарь иранского МИД, специальная комиссия рассмотрела вопрос об участии в соревнованиях американских борцов, "в итоге высказалась против приезда команды по вольной борьбе из США".

Кубок мира по вольной борьбе должен пройти в Керманшахе 16-17 февраля.

Согласно сообщению АП, решение о недопуске американских спортсменов стало первым действием со стороны Ирана в ответ на временный запрет на въезд иранских граждан в США, одобренный ранее президентом США Дональдом Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, БОРЦЫ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Трамп: Иран играет с огнем Иранский МИД назвал обвинения США в нарушении резолюция ООН "провокационными" Соглашение по ядерной программе Тегерана при участии США спасло Иран от крушения, считает Трамп Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран Тегеран начнет разработку атомоходов в ответ на действия США - президент Ирана Решение о продлении санкций в отношении Тегерана говорит о ненадежности США - МИД Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az