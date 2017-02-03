Киргизский премьер обвинил МВД страны в безответственности и взяточничестве

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу Министерства внутренних дел республики, отметив существенные недостатки в работе ведомства.

"В ходе заседания коллегии МВД глава киргизского правительства заявил, что в министерстве существует элементарная халатность и безответственность, недостаточный профессиональный уровень отдельных сотрудников милиции, взяточничество и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства подразделений органов внутренних дел", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства.

"Согласно указу президента "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики" необходимо оптимизировать деятельность органов внутренних дел, сократить численность центрального аппарата МВД и областных управлений и увеличить численность участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних в городах, районах и селах", - заявил премьер.

По его словам, "важно пересмотреть кадровую политику с целью предоставления равных перспектив и возможностей карьерного роста сотрудникам, учитывая их профессиональные качества".

С.Жээнбеков отметил, что в деятельности министерства остается много недостатков, требующих принятия неотлагательных мер. "Борьба с организованной преступностью ведется на недостаточном уровне. Причиной недовольства граждан работой сотрудников милиции становится низкий показатель раскрываемости преступлений против собственности", - заявил премьер.

"Вами задерживаются рядовые члены организованных преступных группировок, молодые парни, а не их лидеры, оказывающие влияние на криминогенную ситуацию в республике", - сказал С.Жээнбеков, обращаясь к руководству МВД Киргизии.

"Руководство республики ждет от обновленной Службы по борьбе с наркотиками серьезных результатов. С образованием Патрульной милиции по итогам 2016 года ощутимых изменений в положительную сторону не произошло", - подчеркнул премьер-министр.

На заседании коллегии присутствовали первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков и замглавы МВД Алмазбек Орозалиев, которые представили информацию о результатах оперативно-служебной деятельности ведомства за 2016 год, а также об эффективности и недостатках проведенной работы.

В конце 2016 года в рамках реформ в системе правоохранительных органов Государственная служба по контролю наркотиков (ГСКН) была упразднена. 47 функций ведомства были переданы МВД и Министерству здравоохранения Киргизии.

Масштабные реформы правоохранительных органов были инициированы Советом обороны и поддержаны президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

Комплекс мер по реформированию правоохранительной системы затрагивал МВД, органы прокуратуры, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), Службу по борьбе с экономическими преступлениями, Налоговую и Таможенную службы.