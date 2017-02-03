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СНГ 03.02.2017 16:01

Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика еще не получила экономических выгод от снятия западных санкций.

"Да, мы прямо говорили: нам не нужны эти санкции (Запад - ИФ). Наконец, дождались. Случились переговоры (по Украине в Минске - ИФ). Сняли санкции. Спасибо, хорошо", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

Глава государства подчеркнул, что "еще ничего в экономике не произошло в связи со снятием санкций".

"Нам надо с огромными усилиями туда проникать. Все это (продукция - ИФ) на Западе есть", - продолжил он.

Вместе с тем, отметил А.Лукашенко, снятие санкций позволяет Белоруссии выйти на рынок более дешевых денег.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az