Снятие Западом санкций пока не принесло выгод Белоруссии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика еще не получила экономических выгод от снятия западных санкций.
"Да, мы прямо говорили: нам не нужны эти санкции (Запад - ИФ). Наконец, дождались. Случились переговоры (по Украине в Минске - ИФ). Сняли санкции. Спасибо, хорошо", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.
Глава государства подчеркнул, что "еще ничего в экономике не произошло в связи со снятием санкций".
"Нам надо с огромными усилиями туда проникать. Все это (продукция - ИФ) на Западе есть", - продолжил он.
Вместе с тем, отметил А.Лукашенко, снятие санкций позволяет Белоруссии выйти на рынок более дешевых денег.
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