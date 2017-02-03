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Регион 03.02.2017 15:32

Представители сирийской оппозиции, в том числе курды, прибыли на переговоры в МИД Турции - СМИ

Замглавы МИД Турции Умит Ялчин проводит в пятницу встречу с представителями политической и вооруженной оппозиции Сирии с целью подготовки к намеченным на 20 февраля межсирийским переговорам.

Газета "Хюрриет" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел сообщила, что на встречу в Анкаре прибыли главный координатор базирующегося в Эр-Рияде Высшего комитета по переговорам, председатель Национального комитета оппозиционных и революционных сил Сирии Анас аль-Абда, представители Курдского национального совета Сирии.

Ожидается также участие сирийских туркоманов, друзов и алавитов - последователей алавизма, близкого к шиизму религиозного течения. К алавитам, составляющим религиозное меньшинство в Сирии, принадлежит президент страны Башар Асад.

Издание напоминает, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал оппозицию как можно скорее составить список участников женевских переговоров.

Полноформатным межсирийским переговорам предшествовала встреча в Астане 23-24 января делегаций правительства и вооруженной оппозиции Сирии, которая прошла по инициативе России, Турции и Ирана при посредничестве С.де Мистуры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az