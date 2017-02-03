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СНГ 03.02.2017 16:14

В Москве с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии - Кремль

В Москве считают приоритетным продолжение интеграционных процессов и заинтересованы в развитии Союзного государства РФ и Белоруссии, заявили в пресс-службе президента РФ.

"В Москве считают приоритетным цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение. В Москве с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии", - отметили в пресс-службе президента РФ в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az