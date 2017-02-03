В Москве с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии - Кремль

В Москве считают приоритетным продолжение интеграционных процессов и заинтересованы в развитии Союзного государства РФ и Белоруссии, заявили в пресс-службе президента РФ.

"В Москве считают приоритетным цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение. В Москве с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии", - отметили в пресс-службе президента РФ в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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