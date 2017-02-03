Во французском Сенате проходят обыски по делу супруги кандидата в президенты Фийона

Французские следователи проводят в Сенате обыски в рамках расследования дела в отношении супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, сообщает в пятницу радиостанция "Эроп-1".

Сотрудники следственных органов прибыли в Сенат утром в пятницу, чтобы изъять документы, касающиеся информации о возможном фиктивном трудоустройстве родственников Ф.Фийона - его супруги Пенелопы, а также двоих детей - Мари и Шарля.

Прокуратура открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты после того, как в СМИ появилась информация о том, что П.Фийон, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Накануне сотрудники прокуратуры приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.