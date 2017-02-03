Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Фев 6 Фев 11°

Дальнее зарубежье 03.02.2017 16:32

Во французском Сенате проходят обыски по делу супруги кандидата в президенты Фийона

Французские следователи проводят в Сенате обыски в рамках расследования дела в отношении супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, сообщает в пятницу радиостанция "Эроп-1".

Сотрудники следственных органов прибыли в Сенат утром в пятницу, чтобы изъять документы, касающиеся информации о возможном фиктивном трудоустройстве родственников Ф.Фийона - его супруги Пенелопы, а также двоих детей - Мари и Шарля.

Прокуратура открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты после того, как в СМИ появилась информация о том, что П.Фийон, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Накануне сотрудники прокуратуры приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az