Киев согласовывает с администрацией Трампа сроки визита Порошенко в Вашингтон

Украинская сторона совместно с администрацией президента США в настоящее время планирует визит Петра Порошенко в Вашингтон, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы сейчас планируем и отрабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон", - сказал К.Елисеев на брифинге в пятницу в Киеве.