Samsung может построить предприятие по выпуску бытовой техники в США

Южнокорейская Samsung Electronics заявила, что рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску бытовой техники в США.

Представитель Samsung сообщила Associated Press, что обсуждение этих планов находится "в начальной стадии", и окончательного решения пока не принято.

В пресс-релизе Samsung отмечается, что компания продолжает оценивать "новые потребности в инвестициях", появившиеся в США.

Эта новость привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который поприветствовал Samsung в своем микроблоге в Twitter.

"Спасибо Samsung! Мы будем рады тебе!", - написал Д.Трамп.

Большинство телевизоров, холодильников и другой бытовой техники Samsung, продаваемой в США, производится в Мексике.

Компании из различных отраслей опасаются усиления протекционизма в США после прихода Д.Трампа в Белый дом. Представитель Samsung отказалась отвечать на вопрос, обеспокоена ли компания возможностью введения США высоких пошлин на импорт товаров из Мексики.

Представитель другой южнокорейской компании - LG Electronics - заявил, что компания также рассматривает возможность строительство производственного предприятия в США и намерена принять решение по этому вопросу в первом полугодии 2017 года.