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Дальнее зарубежье 03.02.2017 17:01

Samsung может построить предприятие по выпуску бытовой техники в США

Южнокорейская Samsung Electronics заявила, что рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску бытовой техники в США.

Представитель Samsung сообщила Associated Press, что обсуждение этих планов находится "в начальной стадии", и окончательного решения пока не принято.

В пресс-релизе Samsung отмечается, что компания продолжает оценивать "новые потребности в инвестициях", появившиеся в США.

Эта новость привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который поприветствовал Samsung в своем микроблоге в Twitter.

"Спасибо Samsung! Мы будем рады тебе!", - написал Д.Трамп.

Большинство телевизоров, холодильников и другой бытовой техники Samsung, продаваемой в США, производится в Мексике.

Компании из различных отраслей опасаются усиления протекционизма в США после прихода Д.Трампа в Белый дом. Представитель Samsung отказалась отвечать на вопрос, обеспокоена ли компания возможностью введения США высоких пошлин на импорт товаров из Мексики.

Представитель другой южнокорейской компании - LG Electronics - заявил, что компания также рассматривает возможность строительство производственного предприятия в США и намерена принять решение по этому вопросу в первом полугодии 2017 года.

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Тэги: США, SAMSUNG, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az