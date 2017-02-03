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СНГ 03.02.2017 16:12

Рогозин возглавил Авиационную коллегию

В России создана Авиационная коллегия, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав коллегии вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, замминистра обороны Юрий Борисов, и другие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: РОССИЯ, АВИАЦИЯ, КОЛЛЕГИЯ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az