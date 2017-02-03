Рогозин возглавил Авиационную коллегию

В России создана Авиационная коллегия, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав коллегии вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, замминистра обороны Юрий Борисов, и другие.