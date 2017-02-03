20 лётчиков палубной авиации представлены к госнаградам по итогам боевой работы в Сирии - Минобороны РФ

Лётчики морской авиации ВМФ России в ходе боевых действий в Сирии выполнили 420 боевых вылетов, сообщил командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов.

"Впервые в истории Военно-морского флота России палубная авиация решала боевые задачи по уничтожению объектов мирового терроризма в Сирии. За два месяца, летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, нанесено поражение более тысяче объектам террористов", - сказал командующий в пятницу на митинге, посвященном возвращению экипажей авиации СФ.

Самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27 сегодня в течении дух часов выполнили перелет с находящегося в Баренцевом море авианосца "Адмирал Кузнецов".

По итогам операции в Сирии 20 военнослужащих морской авиации представлены к государственным наградам, сказал Н.Евменов.

С 8 ноября 2016 года корабельная авианосная группа ВМФ России выполняла задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.

В её составе авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", большие противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также корабли Черноморского флота, судов обеспечения и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации

Ранее Минобороны РФ информировало, что лётчики-палубники наносили удары по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов.

Перелёт летательных аппаратов с борта "Адмирала Кузнецова" выполнялся на аэродром в Североморске. Североморск - главная база Северного флота РФ.

Корабли, как ожидается, вернутся в Североморск в районе 9 февраля, сказал ранее "Интерфаксу" источник во властных структурах Североморска.

Корабельная авианосная группа покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", в составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор").

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В конце прошлого декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.