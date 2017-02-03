Госкомстат заплатит ЦНИСИ около 380 тыс. манатов за проведение научно-исследовательских работ в сфере статистики

Госкомитет по статистике Азербайджана привлек ООО "Центр научно-исследовательских и статистических инноваций" (ЦНИСИ) к проведению научно-исследовательских работ в сфере статистики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэкономики.

"Госкомстат 31 января 2017 года заключил с ООО "Центр научно-исследовательских и статистических инноваций" договор на проведение научно-исследовательских работ", - сказали в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 379 тыс. 999.87 манатов.

А.Азизов