Заместителем главы ЦРУ впервые назначена женщина

Глава ЦРУ Майк Помпео назначил американскую разведчицу Джину Хаспел на должность своего первого заместителя, сообщают в пятницу американские СМИ.

Объявляя о выборе коллегам, М.Помпео отметил 30-летний опыт Дж.Хаспел и ее способность решать дела и вдохновлять всех вокруг себя.

В сообщениях отмечается, что представители американской разведки поддержали выбор главы ЦРУ, в частности потому, что Д.Хаспел стала первой женщиной, занявшей такую высокую должность в разведывательном управлении США. Однако некоторые американские политики выразили сомнения по поводу назначения Д.Хаспел в связи со слухами о том, что она поддерживает использование пыток для "выбивания" информации.

Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Д.Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".