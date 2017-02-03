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Дальнее зарубежье 03.02.2017 16:44

Заместителем главы ЦРУ впервые назначена женщина

Глава ЦРУ Майк Помпео назначил американскую разведчицу Джину Хаспел на должность своего первого заместителя, сообщают в пятницу американские СМИ.

Объявляя о выборе коллегам, М.Помпео отметил 30-летний опыт Дж.Хаспел и ее способность решать дела и вдохновлять всех вокруг себя.

В сообщениях отмечается, что представители американской разведки поддержали выбор главы ЦРУ, в частности потому, что Д.Хаспел стала первой женщиной, занявшей такую высокую должность в разведывательном управлении США. Однако некоторые американские политики выразили сомнения по поводу назначения Д.Хаспел в связи со слухами о том, что она поддерживает использование пыток для "выбивания" информации.

Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Д.Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".

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Тэги: США, ЦРУ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az