Военная база РФ в Белоруссии обеспечила бы безопасность всех стран СНГ - зампред комитета Госдумы по обороне

Создание российской военной базы в Белоруссии послужило бы обеспечению безопасности всех стран, входящих в СНГ, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Таможенный союз, заявил "Интерфаксу" в пятницу зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"На мой взгляд, в рамках сегодняшней ситуации, когда идет борьба с терроризмом, важно обеспечение безопасности всех стран, входящих в российско-белорусские объединения, и поэтому целесообразно было бы и эффективно создать российскую военную базу в Белоруссии", - сказал Ю.Швыткин в пятницу.
Он обратил внимание, что "это обеспечивало бы безопасность, в том числе, и республики Белоруссия". Вместе с тем, это "конечно, право самой Белоруссии придерживаться другой точки зрения", добавил парламентарий.
Ю.Швыткин отметил, что "российско-белорусские отношения претерпевают некоторые положительные и менее положительные направленности, но в то же время Белоруссия и Россия - два народа, связанные не только Содружеством независимых государств, но и Евразийским союзом, Таможенным союзом, ОДКБ".
"Имеются конкретные связи, направленные на одну цель, и мы должны этой цели и этих связей не только на словах, но и на деле придерживаться. А то получается, мы на словах говорим: "здравствуете, ура, мы друзья-товарищи", а на деле этого придерживается только Россия", - сказал Ю.Швыткин.
По его мнению, "это - не совсем корректно".
"Должно быть встречное движение и России, и Белоруссии, и приведет в конечном итоге к той точке соприкосновения, которая будет играть на благо не только наших двух государств, но всех стран сообщества", - сказал зампред комитета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что считает нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории Белоруссии.
"Говорят - военная база. Еще в России я это слышу. Да бросьте вы, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить (...) в Бобруйске. Я Путину говорю: надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Мы же единая группировка. Нет, Шойгу хотел это", - сказал А.Лукашенко в пятницу, отвечая на вопросы в рамках "Большого разговора с президентом".
Задавая риторический вопрос, что дает эта военная база, А.Лукашенко подчеркнул: "Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя - он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны".
"Что такое аэродром на переднем театре военных действий. Не дай Бог, война, две ракеты на взлетно-посадочную полосу, и ни один самолет не взлетит. Зачем их сюда (самолеты на аэродром)? Поэтому, зачем с военной точки зрения эта база?" - заявил А.Лукашенко.
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