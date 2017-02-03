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Финансы 03.02.2017 16:53

Банки в Азербайджане в 2016г сократили активы на 10%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляют 31 млрд 439,5 млн манатов, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2016 года активы банков в Азербайджане составляли 34 млрд 906 млн манатов. Таким образом, за 2016 год активы банков сократились на 10%.

На 1 января 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка, тогда как на 31 декабря 2015 года их число составляло 43.

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 декабря 2016 года составляет 1 млрд 908,8 млн манатов (спад за 2016г на 47,3% - ИФ).

Обязательства банков на начало 2017 года составляют 29 млрд 530,7 млн манатов. В том числе обязательства перед Центральным банком – 1 млрд 695,5 млн манатов.

В сообщении отмечается, что в Азербайджане в настоящее время действуют 15 банков с иностранным капиталом.

В целом, на 1 января 2017 года банки имеют 569 филиалов и 131 отделениу.

"В банковском секторе Азербайджана работают 16,947 тыс. человек", - подчеркивает палата.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az