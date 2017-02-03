Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за 2016г составили около 1,7 млрд манатов

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 667,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, по итогам 2015 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 345 млн манатов. Таким образом, в 2016г убытки банков в Азербайджане увеличились в 5 раз.
В 2016 году процентные доходы банков составили 1 млрд 994 млн манатов, в том числе 1 млрд 702,1 млн манатов по выданным кредитам.
Процентные расходы банков в отчетном году составили 1 млрд 79,7 млн манатов, в том числе по депозитам – 461,8 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 998,7 млн манатов.
В целом, в 2016 году чистые операционные убытки банков составили 422,6 млн манатов. Кроме этого, банки в прошлом году направили 1 млрд 212 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам, что привело к росту убытков банков.
А.Азизов
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