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Финансы 03.02.2017 17:03

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за 2016г составили около 1,7 млрд манатов

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 667,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, по итогам 2015 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 345 млн манатов. Таким образом, в 2016г убытки банков в Азербайджане увеличились в 5 раз.

В 2016 году процентные доходы банков составили 1 млрд 994 млн манатов, в том числе 1 млрд 702,1 млн манатов по выданным кредитам.

Процентные расходы банков в отчетном году составили 1 млрд 79,7 млн манатов, в том числе по депозитам – 461,8 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 998,7 млн манатов.

В целом, в 2016 году чистые операционные убытки банков составили 422,6 млн манатов. Кроме этого, банки в прошлом году направили 1 млрд 212 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам, что привело к росту убытков банков.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az