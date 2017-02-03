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СНГ 03.02.2017 17:45

Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Тасмагамбетова

Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя премьер-министра Казахстана.

Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила в пятницу его пресс-служба.

По информации пресс-службы, И.Тасмагамбетов освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az