Президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Тасмагамбетова

Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя премьер-министра Казахстана.

Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила в пятницу его пресс-служба.

По информации пресс-службы, И.Тасмагамбетов освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".