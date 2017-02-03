Мальтийская декларация ЕС ставит задачи по сокращению потоков миграции через Ливию

Европейский союз заявил о мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией через Средиземное море, в том числе в сотрудничестве с Ливией, и намерен выделить для этого дополнительные средства.
В пятницу на неформальном саммите в Валетте лидеры стран ЕС приняли Мальтийскую декларацию, в которой определили действия в этом направлении.
"Мы вновь подтверждаем нашу решимость действовать при полном соблюдении прав человека, международного права и европейских ценностей", - говорится в декларации.
В ней отмечается, что благодаря усилиям ЕС, в том числе сотрудничеству с Турцией, в 2016 году на восточносредиземноморском маршруте (через Грецию и Балканы) миграционный поток сократился до одной трети от уровня 2015 года. Однако в том же 2016 году по маршруту через центральную часть Средиземного моря в Европу прибыла 181 тыс. мигрантов, а число погибших и пропавших без вести в море достигло нового рекорда с 2013 года. Уже сотни мигрантов погибли за первый месяц 2017 года.
"Мы полны решимости принять дополнительные меры, чтобы значительно уменьшить миграционные потоки через центральную часть Средиземного моря и разрушить бизнес-модель контрабандистов, сохраняя при этом бдительность в Восточном Средиземноморье и на других маршрутах. Мы будем активизировать нашу работу с Ливией как основной страной отправления (мигрантов), а также с другими странами Северной Африки и их соседями к югу от Сахары", - говорится далее в Декларации.
В ней подчеркивается, что ЕС выступает за всеобъемлющее политическое урегулирование в рамках ливийского политического соглашения и поддерживает президентский совет и правительство национального согласия (Ливии), которое поддерживает и ООН.
Среди намеченных в рамках этого плана мер - обучение, оснащение и поддержка ливийской национальной береговой охраны, усиление совместных с Ливией и международными организациями действий против контрабандистов-перевозчиков мигрантов с подключением Европола и Европейской пограничной и береговой охраны, содействие социально-экономическому развитию местных общин в Ливии, особенно в прибрежных районах и на ливийских сухопутных границ на миграционных маршрутах и др. Наряду с этим Еврокомиссия разрабатывает обновленный план репатриации мигрантов (не подпадающих под критерии беженцев - ИФ).
На реализацию Плана действий Валлетты ЕС выделит дополнительные деньги в рамках программы официальной помощи развития для Африки, бюджет которой на текущий финансовый период составляет 31 млрд евро. Некоторые из перечисленных мер могут финансироваться в рамках уже реализуемых проектов за счет трастового фонда ЕС для Африки, в котором собрано 1,8 млрд евро из бюджета ЕС и 152 млн евро взносов государств-членов. Еврокомиссия выделит в течение 2017 года на самые насущные потребности финансирования дополнительно 200 млн евро с упором на связанные с миграцией проекты в Ливии.
Президент Алиев утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
Лукашенко уверен, что РФ, Израиль и Азербайджан сумеют договориться о судьбе блогера Лапшина
Лукашенко считает законным решение белорусского суда о выдаче блогера Лапшина Азербайджану, требует быстрее выполнить это решение
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК
Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература
За сутки на территории Азербайджана совершено 77 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по «горячим следам» – МВД
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии