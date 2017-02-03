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Дальнее зарубежье 03.02.2017 18:14

Мальтийская декларация ЕС ставит задачи по сокращению потоков миграции через Ливию

Европейский союз заявил о мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией через Средиземное море, в том числе в сотрудничестве с Ливией, и намерен выделить для этого дополнительные средства.

В пятницу на неформальном саммите в Валетте лидеры стран ЕС приняли Мальтийскую декларацию, в которой определили действия в этом направлении.

"Мы вновь подтверждаем нашу решимость действовать при полном соблюдении прав человека, международного права и европейских ценностей", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что благодаря усилиям ЕС, в том числе сотрудничеству с Турцией, в 2016 году на восточносредиземноморском маршруте (через Грецию и Балканы) миграционный поток сократился до одной трети от уровня 2015 года. Однако в том же 2016 году по маршруту через центральную часть Средиземного моря в Европу прибыла 181 тыс. мигрантов, а число погибших и пропавших без вести в море достигло нового рекорда с 2013 года. Уже сотни мигрантов погибли за первый месяц 2017 года.

"Мы полны решимости принять дополнительные меры, чтобы значительно уменьшить миграционные потоки через центральную часть Средиземного моря и разрушить бизнес-модель контрабандистов, сохраняя при этом бдительность в Восточном Средиземноморье и на других маршрутах. Мы будем активизировать нашу работу с Ливией как основной страной отправления (мигрантов), а также с другими странами Северной Африки и их соседями к югу от Сахары", - говорится далее в Декларации.

В ней подчеркивается, что ЕС выступает за всеобъемлющее политическое урегулирование в рамках ливийского политического соглашения и поддерживает президентский совет и правительство национального согласия (Ливии), которое поддерживает и ООН.

Среди намеченных в рамках этого плана мер - обучение, оснащение и поддержка ливийской национальной береговой охраны, усиление совместных с Ливией и международными организациями действий против контрабандистов-перевозчиков мигрантов с подключением Европола и Европейской пограничной и береговой охраны, содействие социально-экономическому развитию местных общин в Ливии, особенно в прибрежных районах и на ливийских сухопутных границ на миграционных маршрутах и др. Наряду с этим Еврокомиссия разрабатывает обновленный план репатриации мигрантов (не подпадающих под критерии беженцев - ИФ).

На реализацию Плана действий Валлетты ЕС выделит дополнительные деньги в рамках программы официальной помощи развития для Африки, бюджет которой на текущий финансовый период составляет 31 млрд евро. Некоторые из перечисленных мер могут финансироваться в рамках уже реализуемых проектов за счет трастового фонда ЕС для Африки, в котором собрано 1,8 млрд евро из бюджета ЕС и 152 млн евро взносов государств-членов. Еврокомиссия выделит в течение 2017 года на самые насущные потребности финансирования дополнительно 200 млн евро с упором на связанные с миграцией проекты в Ливии.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az