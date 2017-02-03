Бывший вице-премьер Казахстана Тасмагамбетов назначен послом в России

Бывший заместитель премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен послом республики в России.

"Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации", - сообщила пресс-службы президента в своем Twitter в пятницу.

И.Тасмагамбетов, которому в декабре исполнилось 60 лет, до нынешнего назначения с сентября 2016 года был вице-премьером Казахстана. До этого в разные годы он был министром обороны, премьер-министром республики, руководителем администрации президента, акимом (главой администрации) Атырауской области, акимом Астаны и Алматы, государственным секретарем.