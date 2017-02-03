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СНГ 03.02.2017 18:05

Бывший вице-премьер Казахстана Тасмагамбетов назначен послом в России

Бывший заместитель премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен послом республики в России.

"Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации", - сообщила пресс-службы президента в своем Twitter в пятницу.

И.Тасмагамбетов, которому в декабре исполнилось 60 лет, до нынешнего назначения с сентября 2016 года был вице-премьером Казахстана. До этого в разные годы он был министром обороны, премьер-министром республики, руководителем администрации президента, акимом (главой администрации) Атырауской области, акимом Астаны и Алматы, государственным секретарем.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az