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Дальнее зарубежье 03.02.2017 18:57

Самая низкая безработица в США зафиксирована в Бостоне, самая высокая - в Чикаго

Безработица в Бостоне на конец 2016 года составляла всего 2,5%, по данным министерства труда США. Это минимальный показатель среди 51 города страны с населением свыше 1 млн человек.

Кроме того, в Бостоне зафиксировано максимальное падение безработицы по итогам 2016 года - на 1,5%.

Эксперты отмечают, что в Бостоне сосредоточены лучшие университеты США и мира, включая MIT и Гарвард, и их выпускникам просто найти работу в таких активно развивающихся областях, как биотехнологии и финансовые услуги.

Самая высокая безработица наблюдается в Чикаго, более других городов пострадавшем от спада в промышленном секторе - 5,4%. Ранее президент Дональд Трамп назвал ситуацию в Чикаго "неконтролируемой" и допустил возможность ввода в город внутренних войск для борьбы с преступностью.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: США, ГОРОДА, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az