Самая низкая безработица в США зафиксирована в Бостоне, самая высокая - в Чикаго

Безработица в Бостоне на конец 2016 года составляла всего 2,5%, по данным министерства труда США. Это минимальный показатель среди 51 города страны с населением свыше 1 млн человек.

Кроме того, в Бостоне зафиксировано максимальное падение безработицы по итогам 2016 года - на 1,5%.

Эксперты отмечают, что в Бостоне сосредоточены лучшие университеты США и мира, включая MIT и Гарвард, и их выпускникам просто найти работу в таких активно развивающихся областях, как биотехнологии и финансовые услуги.

Самая высокая безработица наблюдается в Чикаго, более других городов пострадавшем от спада в промышленном секторе - 5,4%. Ранее президент Дональд Трамп назвал ситуацию в Чикаго "неконтролируемой" и допустил возможность ввода в город внутренних войск для борьбы с преступностью.