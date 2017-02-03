Обустройство пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии возможно только после демаркации, без нее ситуация чревата конфликтом - Лукашенко

Граница между Россией и Белоруссией может быть обустроена только после демаркации; в противном случае возможен конфликт, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос - это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт", - сказал А.Лукашенко в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить - вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Я не думаю, что россияне на это решатся, это будет серьезный конфликт", - добавил президент Белоруссии.