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СНГ 03.02.2017 19:06

Обустройство пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии возможно только после демаркации, без нее ситуация чревата конфликтом - Лукашенко

Граница между Россией и Белоруссией может быть обустроена только после демаркации; в противном случае возможен конфликт, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос - это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт", - сказал А.Лукашенко в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить - вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Я не думаю, что россияне на это решатся, это будет серьезный конфликт", - добавил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az