Лукашенко считает законным решение белорусского суда о выдаче блогера Лапшина Азербайджану, требует быстрее выполнить это решение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Андрея Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.
"Уже давно надо было переслать его (А.Лапшина - ИФ) туда, куда надо. (...) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.
"Мы его вообще можем выпустить, но это было бы неправильно, потому что так и к нам отнесутся, когда мы будем (просить) кого-нибудь задержать", - добавил президент.
Он отметил, что пока у Белоруссии нет никаких оснований для отказа в выдаче А.Лапшина Азербайджану.
"Ну вот говорят, что он обжаловал, но я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно", - считает А.Лукашенко.
16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.
На прошлой неделе генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд, но задержанный имеет право обжаловать его в Верховном суде страны в течение 10 дней.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.
А.Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
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