Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%

Банковские вклады населения в 2016 году сократились на 21,6% - до 7 млрд 432,1 млн манатов.

"На 31 декабря 2016 года банковские вклады населения составляют 7 млрд 432,1 млн манатов. При этом срочные вклады составляют 5 млрд 671,2 млн манатов, вклады до востребования – 1 млрд 760,9 млн манатов", - отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В целом, на 31 декабря 2016 года депозиты в банках в Азербайджане оцениваются в 16 млрд 410 млн манатов (спад на 30%).

По данным палаты, банки в Азербайджане в 2016 году сократили кредитный портфель на 26,6% - до 15 млрд 938,3 млн манатов.

А.Ахундов