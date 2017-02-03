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Финансы 03.02.2017 18:07

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%

Банковские вклады населения в 2016 году сократились на 21,6% - до 7 млрд 432,1 млн манатов.

"На 31 декабря 2016 года банковские вклады населения составляют 7 млрд 432,1 млн манатов. При этом срочные вклады составляют 5 млрд 671,2 млн манатов, вклады до востребования – 1 млрд 760,9 млн манатов", - отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В целом, на 31 декабря 2016 года депозиты в банках в Азербайджане оцениваются в 16 млрд 410 млн манатов (спад на 30%).

По данным палаты, банки в Азербайджане в 2016 году сократили кредитный портфель на 26,6% - до 15 млрд 938,3 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az