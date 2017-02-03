Лукашенко уверен, что РФ, Израиль и Азербайджан сумеют договориться о судьбе блогера Лапшина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Россия, Израиль и Азербайджан смогут договориться о судьбе блогера Андрея Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство.

"Если Израиль и Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Израиль, Азербайджан, Россия тут постольку-поскольку, или договорились, или договорятся о судьбе этого человека. У них очень тесное сотрудничество: Израиль очень тесно с Азербайджаном сотрудничает. Если Израиль захочет, у этого человека с головы ни один волос не упадет", - добавил президент.

А.Лукашенко сообщил, что после того, как узнал о задержании А.Лапшина, поручил МИДу Белоруссии разобраться в сложившейся ситуации.

"Поручаю в конце концов МИДу: слушай, чтобы не было скандала, (...) согласуй со своими коллегами (из России, Израиля и Азербайджана), чтобы так красиво разойтись, чтобы этот человек не стал каким-то заложником. Есть же эти развязки, правильно?" - рассказал президент.

По его словам, тогда он выразил готовность действовать в соответствии с решением трех вышеуказанных государств, но они не смогли договориться.

"Когда мне доложили, я сказал: надо решать этот вопрос по закону", - сказал А.Лукашенко.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.

На прошлой неделе генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд, но задержанный имеет право обжаловать его в Верховном суде страны в течение 10 дней.