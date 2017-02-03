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Дальнее зарубежье 03.02.2017 19:24

Эстония выступает за ужесточение санкций против России в случае продолжения эскалации конфликта в Донбассе

Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии на заседании в пятницу приняла решение ужесточить позицию против России в связи с ситуацией на Украине.

"По единогласно одобренному предложению в позицию Эстонии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля, добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине. Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить", - говорится в решении парламентской комиссии.

Там также отмечается, что "Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма".

"Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося военного конфликта за последние дни погибли десятки человек, сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине", - заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

По мнению комиссии, Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства, ее народ и правительство "четко выразили свое желание интегрироваться в ЕС".

"Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу соглашения об ассоциации", - отмечается в заявлении.

Эстония поддерживает стремления и успехи Украины в области государственной реформы и продолжает поддерживать Украину как в двустороннем порядке, так и через международные организации, говорится в решении комиссии.

"Эстония также призывает Украину принимать решительные меры по борьбе с коррупцией, в том числе укреплять институты, созданные для борьбы с коррупцией, и реформировать судебную систему. Важную роль в проведении реформ сыграло активное и компетентное украинское гражданское общество. Эстония призывает правительство Украины и в дальнейшем тесно сотрудничать с гражданским обществом", - говорится в документе.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az