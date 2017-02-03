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СНГ 03.02.2017 18:35

Президент Белоруссии Лукашенко провел свою самую продолжительную пресс-конференцию - 7 часов 21 минута

Общение главы белорусского государства Александра Лукашенко с представителями СМИ и общественности в ходе "Большого разговора с президентом" 3 февраля продолжалось 7 часов и 21 минуту.

А.Лукашенко ответил на несколько десятков вопросов.

Предыдущий рекорд по продолжительности общения с журналистами А.Лукашенко поставил в 2015 году - тогда его пресс-конференция длилась 7 часов и 7 минут.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБЩЕНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az