Президент Белоруссии Лукашенко провел свою самую продолжительную пресс-конференцию - 7 часов 21 минута

Общение главы белорусского государства Александра Лукашенко с представителями СМИ и общественности в ходе "Большого разговора с президентом" 3 февраля продолжалось 7 часов и 21 минуту.

А.Лукашенко ответил на несколько десятков вопросов.

Предыдущий рекорд по продолжительности общения с журналистами А.Лукашенко поставил в 2015 году - тогда его пресс-конференция длилась 7 часов и 7 минут.