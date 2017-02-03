Украина выступает за перемирие в Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет, что украинская сторона неизменно выступает за прекращение огня в Донбассе.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января (в Авдеевке - ИФ). И все время подчеркивает необходимость прекращения огня", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, сообщает пресс-служба президента Украины.