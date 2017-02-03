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СНГ 03.02.2017 18:44

Украина выступает за перемирие в Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет, что украинская сторона неизменно выступает за прекращение огня в Донбассе.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января (в Авдеевке - ИФ). И все время подчеркивает необходимость прекращения огня", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, сообщает пресс-служба президента Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az