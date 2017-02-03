Туск видит главную опасность для ЕС в утрате единства, а не в действиях США или РФ

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в пятницу, что считает единственной реальной угрозой для ЕС возможность утраты единства.

"Если рассуждать объективно, то единственная реальная опасность - это ситуация, при которой мы не будем достаточно сплочены для решения проблем", - заявил он на пресс-конференции на Мальте, отвечая на вопрос журналиста о том, что следует считать наибольшей опасностью для ЕС - Вашингтон или Москву.