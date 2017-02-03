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Спорт 03.02.2017 20:09

Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) заявила о необходимости обеспечения равных прав спортсменам всех стран, участвующих в соревнованиях на территории СШАу.

"Комиссия спортсменов МОК поддерживает Олимпийский комитет Соединенных Штатов Америки в его усилиях по обеспечению ускоренного доступа в США для спортсменов и официальных лиц из семи стран, включенных в указ президента Дональда Трампа по вопросам иммиграции", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном в пятницу.

Авторы заявили, что в соответствии с олимпийскими ценностями комиссия защищает право доступа всех спортсменов на учебно-тренировочные сборы и соревнования. "Мы считаем, что отношение ко всем спортсменам должно строиться на основе равенства, отсутствие которого не может быть ничем компенсировано. Мы надеемся, что Олимпийский комитет и правительство США выработают решение, которое позволит максимально снизить влияние (указа) на спортсменов, проведение соревнований и спортивный мир в целом", - отметили в комиссии спортсменов МОК.

Авторы призвали спортсменов и спортивных чиновников, родившихся или имеющих паспорт Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена, планирующих посетить международные спортивные мероприятия в США в нынешнем году, заранее сообщать об этом Олимпийскому комитету США. Это касается и тех, кто посещал эти страны, начиная с 2011 года. В этом случае Олимпийский комитет окажет содействие в получении визы в сотрудничестве с госдепартаментом.

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Тэги: США, МОК, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az