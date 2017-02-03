Повышение минимальной заработной платы на Украине может подтолкнуть рост безработицы - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) допускает ускорение роста безработицы в стране после повышения минимальной заработной платы (мзп) с начала года до 3200 грн с 1600 грн в месяц.
"По оценкам НБУ, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее", - сообщается в инфляционном отчете, обнародованном на веб-сайте центробанка.
По прогнозам НБУ, снижение официальной занятости будет непропорциональным: в большей степени спад произойдет за счет малых и средних предприятий (МСП) и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на фоне почти двукратного увеличения налогового давления на предприятия на едином налоге. При этом общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году может сократиться на 9% по сравнению с 2016 годом.
В то же время Нацбанк допускает, что ожидаемое снижение занятости может компенсироваться увеличением неформальной занятости.
По видам деятельности эффект от снижения занятости также будет неравномерным. Самая высокая доля низкооплачиваемых работников - в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, операциях с недвижимым имуществом, строительстве и торговле.
При этом в промышленности и транспорте, где наибольшая доля крупных и средних предприятий, в том числе ориентированных на экспорт, где уровень средней зарплаты работников достаточно высокий, повышение МЗП, прежде всего, отразится ростом производственных расходов.
В целом, по оценкам НБУ, занятость на Украине в 2017 году сократится на 5 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10-процентному уровню безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ).
Как отмечает центробанк, именно ожидания относительно сокращения занятости в стране обусловили снижение индекса деловых ожиданий со 109,2% в третьем квартале 2016 года до 108,7% в четвертом квартале 2016 года.
Как сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на председателя Нацбанка Валерию Гонтареву, повышение минимальной заработной платы будет иметь ряд позитивных эффектов. Так, это простимулирует рост внутреннего спроса и экономической активности, в связи с чем увеличится спрос на рабочую силу, что повысит занятость в будущем.
В.Гонтарева добавила, что положительный эффект от роста минимальной зарплаты на ВВП в 2017 году составит "плюс" 0,5%.
"Повышение минимальной зарплаты вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения", - резюмировала В. Гонтарева.
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